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​«Челси» не устраивает ценник Дюмфриса слухи

03 Августа 2022 • 18:25 Комментировать

Футболист «Интера» Дензел Дюмфрис входит в сферу интересов «Челси». Впрочем, камнем преткновения в осуществлении трансфера 26-летнего голландца может стать ценник, который на игрока повесил итальянский гранд. Согласно информации Corriere dello Sport, «пенсионеры» не собираются платить за Дюмфриса запрошенные 50 миллионов евро. Если «Интер» не снизит цену, то «Челси» предпочтёт рассмотреть другие варианты.

Дензел Дюмфрис – игрок правого фланга. Он может действовать как в обороне, так и в полузащите.

Отметим, что специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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