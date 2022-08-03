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«Лестер» нашёл замену Шмейхелю

03 Августа 2022 • 15:59 Комментировать

Голкипер «Бенфики» Одиссей Влаходимос может перейти в «Лестер».

По информации журналиста Николо Скиры, «лисы» хотят заменить Каспера Шмейхеля 28-летним вратарем, ведь Шмейхель по данным СМИ уже подписал контракт с «Ниццей».

Отмечается, что Влаходимос является приоритетной целью для «Лестера», но если трансфер не состоится, то клуб переключится на голкипера «Наполи» Алекса Мерета.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость греческого вратаря составляет 15 миллионов евро. Его трудовой договор с «Бенфикой» рассчитан до конца июня 2024 года, он выступает за португальскую команду с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ницца Лестер Каспер Шмейхель Одиссей Влаходимос Трансферы футбола - лето 2022
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