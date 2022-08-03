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​Источники в «Манчестер Юнайтед» отказались говорить о штрафе для Роналду

03 Августа 2022 • 14:36 Комментировать (1)

Криштиану Роналду, как и некоторые другие футболисты «Манчестер Юнайтед», покинул «Олд Траффорд» ещё до окончания товарищеского матча с «Райо Вальекано». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг назвал поведение этих игроков неприемлемым.

Между тем, источники в «Манчестер Юнайтед» не стали отвечать на вопрос, будет ли Роналду и другие вовлечённые игроки оштрафованы Эриком тен Хагом. Эти же источники отметили, что ситуация является внутренним дисциплинарным вопросом клуба. Об этом в социальных сетях пишет журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

Первый матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт 7 августа – против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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