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У «Барселоны» появился конкурент в борьбе за Силву

03 Августа 2022 • 13:20 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» столкнётся с конкуренцией в борьбе за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. По информации от журналиста Адриена Гренье, португальца теперь хочет приобрести французский «ПСЖ».

Парижский клуб готов заплатить за футболиста около 80-85 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» будет требовать за португальца 100 миллионов.

Силва уже давал понять, что не против присоединиться к «Барселоне», но при этом у него нет проблем с тем, чтобы остаться в «Манчестер Сити» ещё на один сезон. Пока неизвестно, заинтересован ли в переходе в «ПСЖ» сам футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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