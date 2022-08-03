У «Барселоны» появился конкурент в борьбе за Силву

Каталонская «Барселона» столкнётся с конкуренцией в борьбе за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. По информации от журналиста Адриена Гренье, португальца теперь хочет приобрести французский «ПСЖ».

Парижский клуб готов заплатить за футболиста около 80-85 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» будет требовать за португальца 100 миллионов.

Силва уже давал понять, что не против присоединиться к «Барселоне», но при этом у него нет проблем с тем, чтобы остаться в «Манчестер Сити» ещё на один сезон. Пока неизвестно, заинтересован ли в переходе в «ПСЖ» сам футболист.