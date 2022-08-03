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«Манчестер Юнайтед» близок к громкому трансферу игрока «Барселоны»

03 Августа 2022 • 12:31 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» стал главным претендентом на полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. По сообщениям Sport.es, голландский футболист в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «красных дьяволов».

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг стал главным фактором переговоров между сторонами. Специалист провел личную беседу с Френки и убедил его принять предложение «Юнайтед». Ранее де Йонг отказывался от переезда на «Олд Траффорд».

В ближайшее время клубы проведут конкретные переговоры, на которых согласуют последние детали трансфера 25-летнего голландца. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро.

35-летний звёздный ветеран может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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