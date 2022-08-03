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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дюмфрис готов покинуть «Интер» ради гранда АПЛ

03 Августа 2022 • 10:51 Комментировать (1)

Крайний защитник сборной Голландии Дензел Дюмфрис, играющий на клубном уровне за миланский «Интер», жаждет трансфера в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает La Repubblica.

Латераль хочет присоединиться к лондонскому «Челси». «Пенсионеры» тоже заинтересованы в его услугах и в ближайшие дни проведут переговоры с «нерадзурри».

26-летний футболист оценивается в 25 миллионов евро, а его действующий контракт с итальянским клубом истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне защитник провел 33 поединка в Серии А, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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