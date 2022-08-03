«Челси» предложил 60 миллионов евро за Кукурелью, но «Брайтон» хочет больше

«Брайтон» хочет выжать максимум из продажи своего защитника Марка Кукурельи. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «чайки» пока отказываются продавать испанца в лондонский «Челси» за 60 миллионов евро, требуя от «синих» сумму побольше.

В то же время руководство «Брайтона» уже смирилось с уходом Кукурельи и находится в активном поиске замены. Главная цель – молодой Леви Колвилл из «Челси», но «пенсионеры» не хотели бы расставаться с игроком на постоянной основе.

Напомним, что ранее из гонки за Кукурельей вышел «Манчестер Сити», который отказался платить требуемую сумму.