На Байи претендуют три клуба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи входит в сферу интересов трёх команд. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, ивуариец является целью лондонского «Фулхэма», «Ромы» и «Севильи», которая уже согласовала с «красными дьяволами» трансфер другого защитника – Алекса Теллеса.

Напомним, что Байи мог покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё в середине прошлого сезона, но тогда главный тренер Ральф Рангник отказался отпускать ивуарийца из-за вспышки коронавируса.

Самым предпочтительным вариантом для самого Байи сейчас является «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Именно португалец в своё время подписал Эрика в «МЮ» летом 2016 года.