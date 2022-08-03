Экс-тренер «МЮ» дал совет клубу, как поступить с Роналду

Экс-тренер «МЮ» Крис Армас поделился мнением об информации о возможном уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из манкунианского клуба.

«Криштиану – лидер «Юнайтед». Клубу нужно сохранить этого футболиста», - коротко ответил на вопрос журналиста Sky Sports специалист.

Напомним, что Армас входил в тренерский штаб бывшего рулевого «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

Этим летом появилась информация о желании Роналду сменить клубную прописку. Португалец якобы недоволен трансферной политикой клуба, а также непопаданием команды в Лигу чемпионов. Криштиану хотел бы продолжить карьеру в клубе, который выступит в главном еврокубке.