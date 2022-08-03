Клуб Серии А нацелился на футболиста «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно инсайдеру, в услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересована «Монца», вышедшая в элитный дивизион чемпионата Италии. Стороны провели переговоры и достигли договоренности по переходу.

Стоит напомнить, что Мари в прошлом сезоне выступал в Серии А за «Удинезе». Испанец провел в составе итальянского коллектива 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.