Анхелиньо может вернуться в АПЛ

Фланговый защитник Анхелиньо, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», может вернуться на Туманный Альбион.

Согласно сообщениям Inside Futbol, в услугах испанского латераля заинтересован «Брайтон». Представитель Премьер-лиги рассматривает Анхелиньо в качестве альтернативы Марку Кукурелье, которого хочет приобрести лондонский «Челси».

Анхелиньо связан контрактными обязательствами с «быками» до середины 2025 года. Его трансферный ценник равняется 30 миллионам евро.

Напомним, что 25-летний испанец имеет опыт выступлений в АПЛ. С 2019 по 2021 год он являлся футболистом «Манчестер Сити».