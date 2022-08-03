Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

35-летний звёздный ветеран может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

03 Августа 2022 • 08:44 Комментировать

Опытный английский центрфорвард Джейми Варди, который выступает за «Лестер», попал в сферу интересов в двух топ-клубов английской Премьер-лиги, сообщают журналисты Fichajes.

По данным источника, в борьбе за 35-летнего нападающего сойдутся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». «Пенсионеры» подыскивают нового голеадора после ухода Ромелу Лукаку, а «красные дьяволы» ищут форварда, который может заменить португальца Криштиану Роналду, принявшего решение покинуть «Олд Траффорд».

Джейми играет за «Лестер» с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» выходит на охоту - на прицеле семь футболистов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Варди Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
09:30 · Англия. Премьер-лига
Переход Аспиликуэты в «Барселону» находится под угрозой срыва
09:25 · Англия. Премьер-лига
Анхелиньо может вернуться в АПЛ
08:04 · Англия. Премьер-лига
Лено рад трансферу из «Арсенала» в «Фулхэм»
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Эвентон» потерял одного из лидеров перед игрой с «Челси»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб нацелился на футболиста «Барселоны»
07:41 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» повесил внушительный ценник на Мэддисона
07:35 · Англия. Премьер-лига
Смит-Роу рассказал, как относится к трансферу Жезуса
07:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг рассказал о ритуале в матчах против «Тоттенхэма»
06:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой де Йонгу
06:42 · Англия. Премьер-лига
Жота рассказал, когда вернётся в состав «Ливерпуля»
06:26 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо рассказал об адаптации Нуньеса в «Ливерпуле»
05:41 · Англия. Премьер-лига
Конте: Контракт никогда не был особо важен для меня
05:29 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» договорился об аренде защитника «Челси»
05:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом
02:33 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья может стать самым дорогим защитником в истории «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем