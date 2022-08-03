35-летний звёздный ветеран может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Опытный английский центрфорвард Джейми Варди, который выступает за «Лестер», попал в сферу интересов в двух топ-клубов английской Премьер-лиги, сообщают журналисты Fichajes.

По данным источника, в борьбе за 35-летнего нападающего сойдутся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». «Пенсионеры» подыскивают нового голеадора после ухода Ромелу Лукаку, а «красные дьяволы» ищут форварда, который может заменить португальца Криштиану Роналду, принявшего решение покинуть «Олд Траффорд».

Джейми играет за «Лестер» с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

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