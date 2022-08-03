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Лено рад трансферу из «Арсенала» в «Фулхэм»

03 Августа 2022 • 08:04 Комментировать

Немецкий голкипер Бернд Лено, перешедший из лондонского «Арсенала» в «Фулхэм», прокомментировал свой трансфер.

«Рад оказаться здесь. Не могу дождаться, когда приступлю к тренировкам с командой. Доволен этим трансфером. Это заняло не так много времени, поэтому я счастлив. Мы это сделали, что самое главное», - приводит слова вратаря пресс-служба «дачников».

30-летний голкипер заключил с «Фулхэмом» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. Компенсация за его трансфер составила 3,6 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бернд провел всего восемь матчей, в которых пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бернд Лено Трансферы футбола - лето 2022
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