Лондонский клуб нацелился на футболиста «Барселоны»

Бразильский голкипер Нето, который просиживает шорты в глубоком запасе каталонской «Барселоны», может продолжить карьеру в английском чемпионате.

Как информирует Relevo, заинтересованность в услугах 33-летнего вратаря проявляет лондонский «Вест Хэм». На этой неделе стороны вступили в переговоры по данному трансферу.

Рыночная стоимость Нето оценивается в три миллиона евро. Он связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета следующего года.

Вратарь выступает за «Барселону» с июня 2019 года. В минувшем сезоне Нето принял участие лишь в пяти матчах, в которых пропустил пять мячей.