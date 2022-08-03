Смит-Роу рассказал, как относится к трансферу Жезуса

Хавбек лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу рассказал, как относится к трансферу бразильского нападающего Габриэля Жезуса, приобретенного у «Манчестер Сити» этим летом.

«У новичков команды уже многое получатся, они действительно хороши. Мне нравится, как играет Жезус. Я даже не знал, насколько опасным он может быть на поле. В команде все с нетерпением ждут старта нового сезона», - передает слова полузащитника Mirror.

25-летний центральный нападающий пополнил ряды «канониров» в начале июля. Габриэль заключил с лондонским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. За его трансфер «Арсенал» заплатил «горожанам» 52,5 миллиона евро.