Обамеянг рассказал о ритуале в матчах против «Тоттенхэма»

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, ранее поигравший в английской Премьер-лиге за лондонский «Арсенал», рассказал о своем ритуале в поединках против «Тоттенхэма».

«В 2016 году ушел из жизни мой дедушка. Как раз в день его смерти мы играли против «Тоттенхэма». Вот почему я в матчах против них показываю символ звезды. Это в честь моего дедушки. Делаю это в память о нем, он моя звезда», - приводит слова габонского форварда Mirror.

Напомним, что Пьер-Эмерик выступал за «канониров» с 2018 по 2022 год. В январе текущего года африканский нападающий стал игроком «Барселоны».