«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой де Йонгу

Португальский полузащитник Рубен Невеш, который играет за «Вулверхэмптон», находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

Как информирует источник, «красные дьяволы» рассматривают этого футболиста в качестве альтернативы голландцу Френки де Йонгу, отказавшемуся переезжать на «Олд Траффорд».

25-летний португалец выступает за «волков» с июля 2017 года. Его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Рубен провел 33 встречи, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.