Жота рассказал, когда вернётся в состав «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота, продливший трудовое соглашение с мерсисайдцами, рассказал о подготовке к новому сезону.

«К сожалению, я получил повреждение в последнем поединке за сборную страны и пока нахожусь не в лучшем состоянии. Однако, несмотря на это, я вместе с командой прохожу предсезонную подготовку. Думаю, смогу полноценно выйти на поле через несколько недель», - приводит слова полузащитника Sky Sports.

Напомним, что новый контракт португальского игрока с английским грандом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне вингер забил 15 голов в 35 матчах Премьер-лиги.