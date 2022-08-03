Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жота рассказал, когда вернётся в состав «Ливерпуля»

03 Августа 2022 • 06:42 Комментировать

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота, продливший трудовое соглашение с мерсисайдцами, рассказал о подготовке к новому сезону.

«К сожалению, я получил повреждение в последнем поединке за сборную страны и пока нахожусь не в лучшем состоянии. Однако, несмотря на это, я вместе с командой прохожу предсезонную подготовку. Думаю, смогу полноценно выйти на поле через несколько недель», - приводит слова полузащитника Sky Sports.

Напомним, что новый контракт португальского игрока с английским грандом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне вингер забил 15 голов в 35 матчах Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
07:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг рассказал о ритуале в матчах против «Тоттенхэма»
06:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой де Йонгу
06:42 · Англия. Премьер-лига
Жота рассказал, когда вернётся в состав «Ливерпуля»
06:26 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо рассказал об адаптации Нуньеса в «Ливерпуле»
05:41 · Англия. Премьер-лига
Конте: Контракт никогда не был особо важен для меня
05:29 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» договорился об аренде защитника «Челси»
05:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом
02:33 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья может стать самым дорогим защитником в истории «Челси» 1
02:18 · Англия. Премьер-лига
Один из клубов-претендентов теряет надежду на подписание Роналду
01:32 · Англия. Премьер-лига
Венгер рассказал, как в 2003 году пытался пригласить Месси в «Арсенал»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Монако» сможет выкупить Сарра у «Челси»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может усадить Роналду на скамейку, если тот останется в «Манчестер Юнайтед» 1
00:31 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Арсенала» Лено перебрался в «Фулхэм» официально
02 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас рассказал, клуб из какой страны хотел бы тренировать в будущем
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал контракт с американским голкипером 1 официально
Все новости
Рекомендуем