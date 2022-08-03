Фабиньо рассказал об адаптации Нуньеса в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике поделился мнением об адаптации в команде нападающего Дарвина Нуньеса, которого клуб приобрел этим летом у лиссабонской «Бенфики».

«Дарвин мне напоминает Диаса. Его можно просто поставить в состав, и он будет забивать голы. Этот игрок доставит проблемы многим защитникам. Пока же он проходит период адаптации. Мы видим, что с каждым матчем Дарвин становится лучше. У него сложились хорошие отношения с Фирмино. Бобби дает ему разные советы», - передает слова бразильца Goal.com.

Трансфер 23-летнего уругвайца обошелся «Ливерпулю» в 75 миллионов евро. С игроком был подписан контракт до середины 2028 года.