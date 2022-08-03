Конте: Контракт никогда не был особо важен для меня

Итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в разговоре с журналистами заявил, что деньги в новом контракте для него не играют большую роль.

Конте сказал Football.London, что ему не нужно было подписывать соглашение на два или три года, ведь это может стать тяжёлым бременем для команды. Итальянский специалист отметил, что контракт никогда не был слишком уж важен для него.

«В данный момент мне не нужно подписывать новый контракт из-за денег. Мне вполне хватает энтузиазма в работе», - добавил Конте.

Напомним, что в прошлом сезоне «шпоры» под шефством итальянца заняли четвёртую строчку в английском чемпионате.