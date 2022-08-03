Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лацио» договорился об аренде защитника «Челси»

03 Августа 2022 • 05:29 Комментировать

Бразильский защитник «Челси» Эмерсон следующий сезон на правах арендного соглашения проведет в итальянском чемпионате.

По информации Isider Lazio, новым клубом 28-летнего бразильца с итальянским паспортом станет римский «Лацио». Команда Маурицио Сарри арендует защитника до следующего лета с опцией выкупа за девять миллионов евро. Стоит отметить, что прошлый сезон Эмерсон на правах аренды провёл в составе «Лиона».

В прошлом сезоне Эмерсон провёл во французской лиге в составе «ткачей» 29 поединков, в которых забил один мяч и сделал два ассиста. До этого защитник также выступал за «Рому», «Палермо» и «Сантос».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Эмерсон Эмерсон Палмьери Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
06:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой де Йонгу
06:42 · Англия. Премьер-лига
Жота рассказал, когда вернётся в состав «Ливерпуля»
06:26 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо рассказал об адаптации Нуньеса в «Ливерпуле»
05:41 · Англия. Премьер-лига
Конте: Контракт никогда не был особо важен для меня
05:29 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» договорился об аренде защитника «Челси»
05:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом
02:33 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья может стать самым дорогим защитником в истории «Челси» 1
02:18 · Англия. Премьер-лига
Один из клубов-претендентов теряет надежду на подписание Роналду
01:32 · Англия. Премьер-лига
Венгер рассказал, как в 2003 году пытался пригласить Месси в «Арсенал»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Монако» сможет выкупить Сарра у «Челси»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может усадить Роналду на скамейку, если тот останется в «Манчестер Юнайтед» 1
00:31 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Арсенала» Лено перебрался в «Фулхэм» официально
02 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас рассказал, клуб из какой страны хотел бы тренировать в будущем
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал контракт с американским голкипером 1 официально
21:35 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу голкипера Нето
Все новости
Рекомендуем