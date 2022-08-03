«Лацио» договорился об аренде защитника «Челси»

Бразильский защитник «Челси» Эмерсон следующий сезон на правах арендного соглашения проведет в итальянском чемпионате.

По информации Isider Lazio, новым клубом 28-летнего бразильца с итальянским паспортом станет римский «Лацио». Команда Маурицио Сарри арендует защитника до следующего лета с опцией выкупа за девять миллионов евро. Стоит отметить, что прошлый сезон Эмерсон на правах аренды провёл в составе «Лиона».

В прошлом сезоне Эмерсон провёл во французской лиге в составе «ткачей» 29 поединков, в которых забил один мяч и сделал два ассиста. До этого защитник также выступал за «Рому», «Палермо» и «Сантос».