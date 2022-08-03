«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подписал новое соглашение с «горожанами».

Как сообщает инсайдер Майкл Киган, 22-летний английский футболист уже подписал новый договор с манчестерской командой. Рассчитан он будет до лета 2027 года. Стоит отметить, что по новому соглашению зарплата Фоден вырастет практически в семь раз аж до 250 тысяч евро в неделю.

Напомним, что в прошлом сезоне Фил Фоден провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Сити» 28 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В активе игрока также была одна желтая карточка.