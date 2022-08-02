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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал главного фаворита нового сезона АПЛ

02 Августа 2022 • 21:02 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает главным претендентом на золото Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» снова будут бороться за титул, – приводит слова экс-защитника Daily Mail. – Думаю, никто другой не сможет подобраться к ним. Возможно, гигантский разрыв по силам сократить, например, «Тоттенхэму», но я всё ещё полагаю, что есть только два серьёзных претендента. Предположу, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити», – сказал Фердинанд.

Напомним, что в сезоне 2021/22 «горожане» выиграли чемпионат Англии, набрав 93 очка и опередив «Ливерпуль» на один балл. Третье место занял «Челси» с 74 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Английская Премьер-лига
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