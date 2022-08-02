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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа самая оскорбляемая команда в Англии – она не из Манчестера

02 Августа 2022 • 19:34 Комментировать

В Англии Институт Алана Тьюринга и Ofcom провели исследование, в рамках которого изучили более двух миллионов публикаций в «Твиттере» за часть сезона 2021/2022. Оказалось, что среди футболистов в АПЛ чаще всего в этой социальной сети оскорбляют Криштиану Роналду.

Если посмотреть на десятку самых оскорбляемых игроков чемпионата Англии за исследованный период, то сразу восемь игроков представляют «Манчестер Юнайтед». Но если говорить о доле оскорбительных «твитов» от общего их числа, то на первом месте оказываются представители «Тоттенхэма» (3,7%). Дальше в этом своеобразном рейтинге идут «Манчестер Юнайтед» и (3,2%) и «Эвертон» (3,1%).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Манчестер Юнайтед
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