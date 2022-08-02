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​Агуэро назвал последнее странное решение «Манчестер Сити»

02 Августа 2022 • 18:15 Комментировать

Завершивший карьеру из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро высказался о «Манчестер Сити», цвета которого он защищал на протяжении десяти лет. Агуэро можно смело считать легендой «горожан» - его голы принесли клубу много побед и трофеев.

Серхио Агуэро считает странным решение «Манчестер Сити» продать Рахима Стерлинга в «Челси».

«Я не понимаю продажи Стерлинга. Временами «Манчестер Сити» принимает странные решения», - слова Агуэро приводит на своих странцах Daily Mail со ссылкой на эфир в Twitch.

Напомним, что Рахим Стерлинг подписал с «Челси» контракт на ближайшие пять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Серхио Агуэро Рахим Стерлинг
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