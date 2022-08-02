​Агуэро назвал последнее странное решение «Манчестер Сити»

Завершивший карьеру из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро высказался о «Манчестер Сити», цвета которого он защищал на протяжении десяти лет. Агуэро можно смело считать легендой «горожан» - его голы принесли клубу много побед и трофеев.

Серхио Агуэро считает странным решение «Манчестер Сити» продать Рахима Стерлинга в «Челси».

«Я не понимаю продажи Стерлинга. Временами «Манчестер Сити» принимает странные решения», - слова Агуэро приводит на своих странцах Daily Mail со ссылкой на эфир в Twitch.

Напомним, что Рахим Стерлинг подписал с «Челси» контракт на ближайшие пять сезонов.