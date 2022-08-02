​Гвардиола хочет подписать Гвардиола, но предложение «Манчестер Сити» было отклонено

Защитник Йошко Гвардиол из «РБ Лейпцига» интересен не только «Челси», но и «Манчестер Сити». По данным Bild, «горожане» сделали предложение по трансферу 20-летнего хорвата в размере 80 миллионов евро, но услышали отказ.

Йошко Гвардиол перебрался в «РБ Лейпциг» год назад. За это время хорватский защитник провёл 44 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают Гвардиола в 35 миллионов евро.

Трансферное окно остаётся открытым, и Хосеп Гвардиола по-прежнему надеется получить усиление в оборонительную линию «Манчестер Сити».