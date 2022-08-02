Криштиану Роналду только неделю назад приехал в расположение «Манчестер Юнайтед». Большую часть предсезонки португалец пропустил из-за семейных обстоятельств и, возможно, желания сменить клуб.

Между тем, в период своего отсутствия Криштиану Роналду сильно разочаровал Эрика тен Хага, о чём на FootballTransfers пишет журналист Бен Джейкобс. Дело в том, что голландский тренер так и не смог поговорить с Роналду тет-а-тет, хотя хотел это сделать. Тен Хаг даже не смог связаться с Криштиану по видеосвязи.

По данным Джейкобса, отсутствие прямого диалога с Роналду ставило тен Хага в тупик, и этот факт огорчал тренера.