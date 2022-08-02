​Роналду поспорил с тен Хагом во время матча «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье Криштиану Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеской игре против «Райо Вальекано». Спустя несколько дней в социальных сетях появилось видео, снятое во время матча на «Олд Траффорд». Пока футболисты пили воду, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг делал какие-то замечания подопечным, в том числе с Роналду. Судя по жестикуляции, звёздный португалец не был доволен словами тренера и спорил с ним.

Напомним, что Криштиану Роналду отыграл за «Манчестер Юнайтед» один тайм. Матч с «Райо Вальекано» завершился вничью со счётом 1:1.

В последний месяц СМИ говорят о желании Криштиану Роналду уйти из «Манчестер Юнайтед».