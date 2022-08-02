«Манчестер Юнайтед» выходит на охоту - на прицеле семь футболистов

В Великобритании обсуждают возможную перестройку «Манчестер Юнайтед». По сведениям Express, манкунианцы могут подписать новых игроков почти на каждую позицию.

«Красные дьяволы» заинтересованы в приглашении нового резервного вратаря, который смог бы достойно подменять Давида де Хеа. На «Олд Траффорд» может вернуться опытный аргентинец Серхио Ромеро, выступавший в прошлом сезоне в Италии.

В линию обороны «Юнайтед» подыскивает усиление на фланги. Среди потенциальных новичков называются Дензел Дюмфрис и Макс Ааронс.

После ухода Поля Погба в клубе задумались над покупкой центрального полузащитника. В шорт-листе фигурируют кандидатуры Юри Тилеманса и Сергея Милинковича-Савича.

На место нападающего «МЮ» рассматривает Антони и Себастьяна Шешко. Клуб подпишет нового форварда, если команду покинет Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» обозначил фаворита на место Роналду