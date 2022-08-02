«Ювентус» и «Манчестер Сити» обсуждают громкий обмен

Между туринским «Ювентусом» и «Манчестер Сити» ведутся переговоры об обмене футболистами, утверждает портал Goal.com.

Источник информирует, что стороны обсуждают сделку, в которой фигурантами являются полузащитники Артур Мело и Илкай Гюндоган. «Старая синьора» заинтересована в немце и готова отдать за него бразильского хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Артуру со стороны испанской «Валенсии».

В минувшем сезоне бразилец сыграл 20 матчей в чемпионате Италии, в которых получил три желтые карточки. В свою очередь Гюндоган отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 27 поединках Премьер-лиги.