Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ

Форвард «Ромы» Элдор Шомурдов имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, об этом информирует Il Messaggero. Новым претендентом на 27-летнего футболиста стал «Вулверхэмптон». Английский клуб готов побороться за нападающего с «Болоньей».

В свою очередь римляне готовы рассмотреть различные варианты трансфера Шомуродова: от аренды до полноценного перехода.

Решение о расставании с Элдором принял главный тренер «волков» Жозе Моуринью, который остался недоволен работой нападающего во время предсезонной подготовки.

Форвард перешел в римский клуб летом прошлого года. На счету Шомуродова 40 матчей в минувшем сезоне, пять голов и шесть ассистов.