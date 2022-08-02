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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ

02 Августа 2022 • 10:43 Комментировать

Форвард «Ромы» Элдор Шомурдов имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, об этом информирует Il Messaggero. Новым претендентом на 27-летнего футболиста стал «Вулверхэмптон». Английский клуб готов побороться за нападающего с «Болоньей».

В свою очередь римляне готовы рассмотреть различные варианты трансфера Шомуродова: от аренды до полноценного перехода.

Решение о расставании с Элдором принял главный тренер «волков» Жозе Моуринью, который остался недоволен работой нападающего во время предсезонной подготовки.

Форвард перешел в римский клуб летом прошлого года. На счету Шомуродова 40 матчей в минувшем сезоне, пять голов и шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вулверхэмптон Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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