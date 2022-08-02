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«Ливерпуль» повесил ценник на Филлипса

02 Августа 2022 • 10:05 Комментировать

В «Ливерпуле» приняли решение о расставании с защитником Натаниэлем Филлипсом, рапортует портал Goal.com.

По информации источника, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляют «Фулхэм» и «Борнмут». Руководство «Ливерпуля» уже назвало потенциальным покупателям стоимость игрока. Мерсисайдцы хотят выручить с его трансфера десять миллионов фунтов (12 миллионов евро).

Натаниэль является игроком «красных» с лета 2016 года. Во второй части минувшего сезона защитник выступал на правах аренды за «Борнмут». Филлипс принял участие в 17 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Натаниэль Филлипс Трансферы футбола - лето 2022
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