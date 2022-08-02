Футболисты АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами

Футболисты клубов английской Премьер-лиги намерены перестать преклонять колено перед началом матчей, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, среди игроков прошло мнение, что данная акция утратила свою актуальность. Данный вопрос уже обсуждался во время собрания капитанов команд. Футболисты пришли ко мнению, что акцию стоит проводить лишь на тех поединках, к которым приковано большое внимание прессы.

Напомним, что преклонение колена является формой протеста против расизма и знаком солидарности с движением Black Lives Matter.