«Эвертон» заменит Ришарлисона нападающим «Челси»

Бельгийский форвард Миши Бачуайи, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к смене клубной прописки. Об этом сообщается на страницах Talksport.

По данным источника, в трансфере 28-летнего нападающего заинтересован «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба рассматривает Бачуайи в качестве замены бразильцу Ришарлисону, ушедшему этим летом в лондонский «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/2022 Миши на правах аренды защищал цвета турецкого «Бешикташа». Он принял участие в 42 поединках за стамбульский коллектив, отметившись 14 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.