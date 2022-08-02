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«Эвертон» заменит Ришарлисона нападающим «Челси»

02 Августа 2022 • 08:27 Комментировать

Бельгийский форвард Миши Бачуайи, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к смене клубной прописки. Об этом сообщается на страницах Talksport.

По данным источника, в трансфере 28-летнего нападающего заинтересован «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба рассматривает Бачуайи в качестве замены бразильцу Ришарлисону, ушедшему этим летом в лондонский «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/2022 Миши на правах аренды защищал цвета турецкого «Бешикташа». Он принял участие в 42 поединках за стамбульский коллектив, отметившись 14 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Миши Бачуайи Трансферы футбола - лето 2022
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