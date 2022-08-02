Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» перехватит трансферную цель «Манчестер Сити»

02 Августа 2022 • 08:23 Комментировать

Фланговый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья может перейти в лондонский «Челси», а не в «Манчестер Сити».

По сообщениям портала Goal.com, представители «пенсионеров» провели переговоры с «чайками» относительно потенциального трансфера испанского латераля. В ближайшее время лондонцы сядут за стол переговоров с агентом Кукурельи, чтобы обговорить детали трудового соглашения футболиста.

24-летний защитник играет за свой нынешний клуб с августа прошлого года. Его действующий контракт с «Брайтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марка в 28 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Марк Кукурелла Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заменит Ришарлисона нападающим «Челси»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перехватит трансферную цель «Манчестер Сити»
08:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит солидное предложение по трансферу Фофаны
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаёт игрока почти за 10 миллионов евро
07:19 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард решил избавиться от экс-игрока ЦСКА
07:12 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы сразятся за игрока «ПСЖ»
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании
05:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал долгосрочный контракт с молодым американским вратарём
05:33 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» интересуется защитником «ПСЖ»
05:22 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может подписать голкипера «Ньюкасла»
03:02 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» объявил о подписании Тавернье официально
02:22 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы предложить «Лестеру» значительную компенсацию и полузащитника в обмен на Фофана 1
02:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит Жоте новый контракт
01:20 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» появится новый играющий тренер
01:09 · Англия. Премьер-лига
Переход Кукурельи в «Челси» поможет «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем