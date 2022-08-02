«Челси» перехватит трансферную цель «Манчестер Сити»

Фланговый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья может перейти в лондонский «Челси», а не в «Манчестер Сити».

По сообщениям портала Goal.com, представители «пенсионеров» провели переговоры с «чайками» относительно потенциального трансфера испанского латераля. В ближайшее время лондонцы сядут за стол переговоров с агентом Кукурельи, чтобы обговорить детали трудового соглашения футболиста.

24-летний защитник играет за свой нынешний клуб с августа прошлого года. Его действующий контракт с «Брайтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марка в 28 миллионов евро.