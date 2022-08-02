«ПСЖ» готовит солидное предложение по трансферу Фофаны

У лондонского «Челси» появился грозный конкурент в борьбе за защитника «Лестера» Уэсли Фофану. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Адриен Гренье, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ».

Французский гранд готов заплатить за игрока 65 миллионов евро. Впрочем, такое предложение не устраивает английскую сторону. Руководство «Лестера» планирует заработать гораздо больше на продаже Фофаны.

21-летний француз выступает за английский клуб с октября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В прошлом сезоне Уэсли провел всего семь матчей в АПЛ и получил две желтые карточки.