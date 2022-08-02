«Арсенал» продаёт игрока почти за 10 миллионов евро

Голкипер Бернд Лено в ближайшее время покинет лондонский «Арсенал». Немецкий вратарь продолжит карьеру в составе другого клуба английской Премьер-лиги.

По сообщениям журналистов The Athletic, 30-летнего футболиста подпишет «Фулхэм». Стороны уже провели переговоры и договорились о трансфере. Сумма сделки составит восемь миллионов фунтов (9,5 миллиона евро).

В ближайшие дни Лено пройдет медицинский осмотр и заключит долгосрочный трудовой договор с «дачниками».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Бернд сыграл всего четыре встречи, в которых пропустил девять мячей.