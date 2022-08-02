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Лэмпард решил избавиться от экс-игрока ЦСКА

02 Августа 2022 • 07:19 Комментировать

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен больше не нужен «Эвертону». Как информирует The Times, наставник команды Фрэнк Лэмпард заявил, что готов расстаться с игроком.

Напомним, что «ириски» приобрели ивуарийского хавбека у «Майнца» за 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до середины 2024 года, а нынешний рыночный ценник составляет девять миллионов.

В свое время Гбамен поиграл на правах аренды в российской Премьер-лиге. Африканский футболист выступал за московский ЦСКА. Он принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Жан-Филипп Гбамен Трансферы футбола - лето 2022
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