Лэмпард решил избавиться от экс-игрока ЦСКА

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен больше не нужен «Эвертону». Как информирует The Times, наставник команды Фрэнк Лэмпард заявил, что готов расстаться с игроком.

Напомним, что «ириски» приобрели ивуарийского хавбека у «Майнца» за 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с мерсисайдцами рассчитано до середины 2024 года, а нынешний рыночный ценник составляет девять миллионов.

В свое время Гбамен поиграл на правах аренды в российской Премьер-лиге. Африканский футболист выступал за московский ЦСКА. Он принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.