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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонские клубы сразятся за игрока «ПСЖ»

02 Августа 2022 • 07:12 Комментировать

Защитник сборной Сенегала и «ПСЖ» Абду Диалло пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги, об этом рапортует But!.

По сообщениям источника, в услугах 26-летнего африканского футболиста заинтересованы два лондонских клуба. Речь идет о «Вест Хэме» и «Фулхэме».

Диалло защищает цвета парижского коллектива с 2019 года. С того времени Абду принял участие в 75 поединках за команду, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение защитника с парижанами рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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