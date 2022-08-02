«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании

Полузащитник сборной Дании и генуэзской «Сампдории» Миккель Дамсгор может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям журналистов Sky Sports, интерес к игроку проявляет «Брентфорд».

Руководство английского клуба уже сделало предложение итальянской стороне по трансферу футболиста. «Пчёлы» готовы купить датчанина за 19,9 миллиона евро, рапортует источник.

При этом руководство «Сампдории» рассчитывает выручить с продажи игрока порядка 25 миллионов.

В минувшем сезоне Дамсгор принял участие всего в 11 поединках за «Самдорию». Он попустил большую часть сезона из-за повреждения.