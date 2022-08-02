Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании

02 Августа 2022 • 06:31 Комментировать

Полузащитник сборной Дании и генуэзской «Сампдории» Миккель Дамсгор может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям журналистов Sky Sports, интерес к игроку проявляет «Брентфорд».

Руководство английского клуба уже сделало предложение итальянской стороне по трансферу футболиста. «Пчёлы» готовы купить датчанина за 19,9 миллиона евро, рапортует источник.

При этом руководство «Сампдории» рассчитывает выручить с продажи игрока порядка 25 миллионов.

В минувшем сезоне Дамсгор принял участие всего в 11 поединках за «Самдорию». Он попустил большую часть сезона из-за повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Миккель Дамсгор Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаёт игрока почти за 10 миллионов евро
07:19 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард решил избавиться от экс-игрока ЦСКА
07:12 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы сразятся за игрока «ПСЖ»
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании
05:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал долгосрочный контракт с молодым американским вратарём
05:33 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» интересуется защитником «ПСЖ»
05:22 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может подписать голкипера «Ньюкасла»
03:02 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» объявил о подписании Тавернье официально
02:22 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы предложить «Лестеру» значительную компенсацию и полузащитника в обмен на Фофана 1
02:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит Жоте новый контракт
01:20 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» появится новый играющий тренер
01:09 · Англия. Премьер-лига
Переход Кукурельи в «Челси» поможет «Барселоне» 1
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» предлагает более 15 млн евро за полузащитника «Тоттенхэма»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» видит в Роналду «нового Марадону» 3
01 Августа
23:10 · Англия. Премьер-лига
Роналду хочет сменить клуб в течение недели 2
Все новости
Рекомендуем