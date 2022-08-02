«Челси» подписал долгосрочный контракт с молодым американским вратарём

Лондонский «Челси» подписал долгосрочное соглашение с молодым американским голкипером команды «Чикаго Файр» Габриэлем Слониной.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний американец прошёл медицинское обследование и подписал долгосрочное шестилетнее соглашение с лондонским клубом. «Синие» выложили за Слонину около 15 миллионов евро, но в ближайшее время голкипер продолжит выступать в МЛС за команду из Чикаго на правах аренды..

В этом году Габриэль Слонина провёл в МЛС в составе «Чикаго Файр» 21 встречу, в 11 из которых сумел отыграть на ноль.