«Фулхэм» интересуется защитником «ПСЖ»

Лондонский «Фулхэм» включился в борьбу за подписание сенегальского защитника «ПСЖ» Абду Диалло, который хочет этим летом сменить клубную прописку.

По информации But!, «дачники» готовы составить конкуренцию в борьбе за подписание 26-летнего сенегальского футболиста другому лондонскому клубу, а именно «Вест Хэму». Парижский клуб не рассчитывает на Диалло в новом сезоне, да и сам защитник не против перебраться в другую команду. Трансферная стоимость сенегальца оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Абду Диалло провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 12 поединков, в которых отметился одним ассистом.