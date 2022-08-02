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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» объявил о подписании Тавернье официально

02 Августа 2022 • 03:02 Комментировать

Официальный сайт «Борнмута» сообщил о подписании полузащитника Маркуса Тавернье из «Мидлсбро». Стоимость трансферного перехода составил 15 миллионов евро.

23-летний футболист заключил с новой командой 5-летний контракт, став третьим приобретением команды Скотта Паркера в летнее межсезонье после переходов Джо Ротвелла и Райана Фредерикса.

Исполнительный директор «вишен», Нил Блейк, отметил: «Мы рады, что пригласили Маркуса. Он был одним из выдающихся футболистов в Чемпионшипе. Будет надеяться, что этот энергичный и молодой игрок способен сыграть на разных позициях и принести пользу клубу. Все с нетерпением ждут дебюта игрока в АПЛ».

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