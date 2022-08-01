Когда закрывается трансферное окно в Англии

Новый футбольный сезон в Англии уже стартовал, и матч за Суперкубок выиграл «Ливерпуль», одолев чемпионов из «Манчестер Сити», при этом звёздный Эрлинг Холанн вообще никак себя не проявил. Тот же Дарвин Нуньес, который опередил норвежца в топе самых дорогих трансферов Британии, уже успел себя проявить покером в спарринге.

В целом «горожане» также усилились Кэлвином Филлипсом и расстались с Рахимом Стерлигом, Габриэлем Жезусом и Александром Зинченко.

В списке самых дорогих новичков летнего трансферного окна также Ришарлисон и Лисандро Мартинес. Игроки могут менять клубы до 1 сентября, а не до начала сезона, как было еще недавно.