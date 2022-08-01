«Ньюкасл» решительно настроен на подписание полузащитника Джеймса Мэддисона, являющегося лидером «Лестера». Первое предложение «сорок» в размере 40 миллионов фунтов (около 48 млн евро) было отклонено «лисами». Теперь «Ньюкасл» направил второе предложение, измеряющееся 50 миллионами фунтов (около 60 млн евро) с учётом бонусов. Об этом стало известно Sky Sports.

Каким будет второй ответ «Лестера», пока непонятно. При этом источник сообщает, что «лисы» оценивают Джеймса Мэддисона в 60 миллионов фунтов (примерно 72 млн евро).

25-летний Джеймс Мэддисон играет за «Лестер» с лета 2018 года после перехода из «Норвича».