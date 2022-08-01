Эриксен: Я буду рад сыграть на любой позиции

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о своей конкуренции с Бруну Фернандешем.

Эриксен сказал Goal, что перед подписанием контракта был разговор с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом о роли, которую он должен выполнять на поле.

Футболист заявил, что без проблем может играть вместе с Фернандешем, готов играть на любой позиции, тем более, сейчас «десятку» не приковывают к центру поля.

Напомним, 30-летний Эриксен перешел в стан «красных дьяволов» в текущее трансферное окно на правах свободного агента, трудовой договор футболиста рассчитан до 2025 года.