​Кулибали обнародовал разговор с Терри по поводу 26 номера в «Челси»

В летнее трансферное окно в «Челси» из «Наполи» перебрался защитник Калиду Кулибали. Сенегальский футболист будет выступать за лондонский клуб под номером 26. Последним игроком, который играл за «пенсионеров» под этим номером, был легендарный Джон Терри.

Кулибали опубликовал в социальных сетях видео, на котором он по громкой связи разговаривает с Джоном Терри. Разговор состоялся ещё в средине июля. Сенегалец попросил у Терри разрешения взять номер 26 и получил одобрение.

Первый матч нового сезона «Челси» проведёт уже в субботу, 6 августа. Команда Томаса Тухеля сыграет в гостях у «Эвертона».