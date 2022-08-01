В ближайшее время Каспер Шмейхель должен примерить на себе вратарский свитер «Ниццы». Журналист Санти Ауна сообщил в социальных сетях о том, что французский клуб договорился с «Лестером» о трансфере 35-летнего голкипера. «Ницца» заплатит за Шмейхеля 1 миллион евро. Ещё какую-то сумму англичане смогут заработать за счёт бонусов.

Каспер Шмейхель провёл в «Лестере» 11 сезонов. За это время датчанин сыграл 478 матчей, в которых пропустил 586 голов. В 2016 году Шмейхель помог «лисам» завоевать титул чемпиона Англии.

В стартовом туре французской Лиги «Ницца» будет играть в гостях у «Тулузы». Матч пройдёт 7 августа.