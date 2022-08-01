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Торрейра может перейти в «Галатасарай»

01 Августа 2022 • 18:19 Комментировать

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра этим летом может перейти в другую команду. Как отмечает итальянский журналист Николо Скири на своей странице в соцсетях, футболистом активно интересуется турецкий «Галатасарай».

Как отмечает источник, руководство клуба уже начало переговоры по трансферу футболиста. Торрейрой также интересуются испанская «Валенсия» и итальянская «Сампдория».

Минувший сезон Лукас Торрейра провел в аренде, играя за итальянскую «Фиорентину». Игрок сыграл за команду 31 матч, в котором забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лукас Торрейра Трансферы футбола - лето 2022
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