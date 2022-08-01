«Манчестер Юнайтед» активно интересовался вингером «Аякса» Антони. Впрочем, на текущий момент английский гранд отказался от 22-летнего бразильца. Согласно информации Sky Sports, это связано с высокими запросами «Аякса» по стоимости трансфера.

Отмечается, что в ситуации пока ещё рано ставить точку. «Манчестер Юнайтед» может предпринять новые попытки подписать Антони, если футболист подаст запрос на трансфер. В настоящий же момент «Аякс» не желает продавать бразильца, чей действующий контракт рассчитан ещё на три года.

Антони провёл за «Аякс» 78 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 20 голевых передач.